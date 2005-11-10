Arsenal eliminato dal Fleetwood ai rigori, errore decisivo di Guimaraes. Come al Mondiale

Serata da dimenticare per l'Arsenal, eliminato a sorpresa agli ottavi di finale di League Cup dal Fleetwood, formazione di League Two (la quarta divisione inglese, in cui occupa attualmente il 18° posto), al termine della lotteria dei calci di rigore. Mikel Arteta aveva deciso di effettuare un ampio turnover, schierando dal primo minuto soltanto pochi titolari abituali, tra cui Viktor Gyokeres e Kai Havertz, ma la sua squadra non è riuscita a evitare una clamorosa uscita di scena.

I padroni di casa erano passati in vantaggio al 21' con Aaron Louaplo-Bi, prima del pareggio firmato da Gyokeres all'inizio della ripresa. Nel finale l'Arsenal è rimasto anche in dieci uomini per l'espulsione del giovane Max Dowman e la sfida si è trascinata ai rigori.

Proprio ai tiri dal dischetto è arrivata la beffa. A risultare decisivo in negativo è stato Bruno Guimaraes, unico giocatore dei Gunners a fallire il proprio tentativo dagli undici metri, consegnando di fatto la qualificazione al Fleetwood. Un nuovo errore pesantissimo per il centrocampista brasiliano, già finito nel mirino delle critiche nei mesi scorsi per il rigore sbagliato con la nazionale verdeoro nella sfida dei quarti di finale del Mondiale contro la Norvegia, costato l'eliminazione del Brasile. In secondo piano resta così anche il ritorno tra i pali di Illan Meslier, che disputava la sua prima gara ufficiale dopo oltre un anno e mezzo. Il portiere francese non è riuscito a neutralizzare alcun penalty, ma la serata dell'Arsenal porta soprattutto la firma, in negativo, dell'errore di Guimaraes dal dischetto.