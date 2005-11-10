Newcastle, nuovo innesto in dirigenza: Amaral è il responsabile del reclutamento

"Il Newcastle United è lieto di annunciare la nomina di Tomás Amaral a nuovo responsabile del reclutamento per la prima squadra". Inizia così il comunicato con cui il club inglese ha annunciato l'ingresso in dirigenza del portoghese: "Tomás arriva con una vasta esperienza nel calcio europeo, maturata grazie alla sua capacità di individuare talenti, analizzare il mercato e pianificare strategicamente la rosa, ricoprendo ruoli in Portogallo, Spagna e Russia. Il portoghese ha ricoperto di recente il ruolo di direttore sportivo dello Spartak Mosca. In precedenza, ha svolto un ruolo di responsabilità nello scouting al Benfica, dove ha avuto un ruolo chiave nel periodo culminato con la conquista dell'ultimo titolo di Primeira Liga da parte del club nel 2023.

La nomina di Tomás si inserisce nel quadro del continuo rafforzamento della struttura di individuazione e reclutamento dei talenti del Newcastle United. Riportando al direttore sportivo Ross Wilson, Tomás guiderà l'attività di scouting della prima squadra e svolgerà un ruolo importante nell'ulteriore espansione della presenza e delle relazioni del club nei principali mercati. Nell'ambito dell'evoluzione del dipartimento, Paul Midgley riporterà direttamente a Ross Wilson e si occuperà del reclutamento per l'Academy e dell'individuazione di talenti emergenti a livello globale".

Le parole di Amaral

"È con grande orgoglio e un forte senso di responsabilità che entro a far parte del Newcastle United, un club storico con tifosi appassionati che nutrono grandi aspettative e ambizioni. - ha spiegato Amaral ai canali ufficiali del club - Fin dalle prime conversazioni con Ross Wilson, ho compreso immediatamente la visione e la direzione che il club intende intraprendere nei prossimi anni. Condivido pienamente le idee e le ambizioni delle persone che lavorano nel club e sono determinato a dare il mio contributo al successo del Newcastle United. Non vedo l'ora di conoscere tutti e di iniziare la mia avventura in un club con standard così elevati.”