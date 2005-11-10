Chelsea decisivo per Carrick, il Man' United ha già trovato il sostituto: Howe favorito
Michele Pavese
Michael Carrick si giocherà il futuro sulla panchina del Manchester United nella prossima partita. Nonostante il momento estremamente negativo della squadra, la dirigenza ha deciso di confermare il tecnico almeno fino alla trasferta di sabato contro il Chelsea, concedendogli un'ultima opportunità per invertire la rotta.
La scelta, sostenuta soprattutto dal direttore sportivo Jason Wilcox e dall'amministratore delegato Omar Berrada, sorprende alla luce dei risultati delle ultime settimane. I Red Devils arrivano infatti dal pesante 3-0 casalingo contro il Bournemouth in Premier League, preceduto dal netto 4-1 incassato sul campo del Como in Champions League. Il bilancio parla di appena due vittorie nelle ultime dodici partite (nessuna nelle ultime otto), dell'eliminazione dalla Carabao Cup per mano del Brighton e di un deludente 16° posto in campionato, con un solo punto di margine sulla zona retrocessione.
Il confronto di Stamford Bridge potrebbe però non essere l'unico banco di prova. Nei giorni successivi lo United affronterà la Roma in Champions League e l'Aston Villa in Premier League, prima della sosta per le nazionali, periodo che consentirebbe ai vertici del club di valutare con maggiore calma l'eventuale cambio in panchina. Nel frattempo la dirigenza continua a guardarsi intorno. Il principale candidato per un'eventuale successione è Eddie Howe, profilo particolarmente apprezzato da Wilcox. Per ingaggiarlo, però, il Manchester United dovrebbe versare al Newcastle circa tre milioni di sterline di indennizzo, oltre a un ulteriore compenso per lo staff guidato dal vice Jason Tindall. Resta inoltre viva anche la candidatura di Julian Nagelsmann, sostenuta dal responsabile del reclutamento Christopher Vivell.