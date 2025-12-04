Liverpool, Slot e il salvataggio sulla linea di Chiesa: "Ha fatto un grandissimo gesto"

Nel corso della conferenza stampa dopo il pareggio contro il Sunderland, il tecnico del Liverpool Arne Slot ha commentato l'episodio finale con il salvataggio sulla linea da parte di Federico Chiesa che ha evitato il peggio per la sua squadra aiutando i Reds a conquistare almeno un punto dalla sfida di Anfield:

"Sì, penso che negli ultimi minuti di partita siamo andati vicini, secondo me, al 2-1 - ha sottolineato l'allenatore - perché abbiamo sfruttato alcuni calci piazzati ed eravamo costantemente nei pressi della loro area. Non riuscivano più a uscire da quella situazione. Ma poi, da uno di quei calci piazzati, abbiamo portato palla in area e il loro portiere l'ha intercettata. Io ho alzato lo sguardo e ho visto un loro giocatore completamente libero sulla linea di metà campo.

La cosa positiva di Fede è che avrebbe potuto pensare: 'Ah, non c'è più niente da fare, sono così lontano dalla situazione'. Ma ha continuato a scattare, Alisson lo ha spostato verso l'esterno e di conseguenza Fede ha potuto salvare la palla sulla linea. Che credo fosse il minimo che meritavamo stasera e il minimo che meritava anche il suo gesto. Voglio dire, il pareggio era il minimo che meritavamo stasera".