Aspettando City-Arsenal oggi c'è Chelsea-United: il programma in Premier League
Inizia oggi, sabato 18 aprile, la 33^ giornata della Premier League inglese, che culminerà con il big match fra Manchester City-Arsenal, in programma domani pomeriggio. Vediamo di seguito il programma completo di giornata e la classifica in Inghilterra.
Il programma - 33ª GIORNATA
Sabato 18 aprile
Brentford - Fulham
Leeds - Wolverhampton
Newcastle - Bournemouth
Tottenham - Brighton
Chelsea - Manchester United
Domenica 19 aprile
Aston Villa - Sunderland
Everton - Liverpool
Nottingham Forest - Burnley
Manchester City - Arsenal
Lunedì 20 aprile
Crystal Palace - West Ham
La classifica
Arsenal 70
Manchester City 64
Manchester Utd 55
Aston Villa 55
Liverpool 52
Chelsea 48
Brentford 47
Everton 47
Brighton 46
Sunderland 46
Bournemouth 45
Fulham 44
Newcastle 42
Crystal Palace 42
Leeds 36
Nottingham 33
West Ham 32
Tottenham 30
Burnley 20
Wolverhampton 17
MARCATORI
22 reti: Haaland (Manchester City)
21 reti: Igor Thiago (Brentford)
15 reti: Semenyo (Manchester City)
