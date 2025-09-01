Ufficiale
Colpo a centrocampo dell'Aston Villa: dal Liverpool ecco Harvey Elliott
L'Aston Villa si rinforza a centrocampo con Harvey Elliott. Trasferimento con la formula del prestito dal Liverpool con obbligo di riscatto condizionato al numero di presenze. Il valore complessivo del riscatto sarà di 35 milioni di sterline.
Il centrocampista, 22 anni, ha chiuso il suo periodo con i reds dopo 149 presenze e 15 reti.
