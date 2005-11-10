Aston Villa, Lindelof resta fino al 2028: esercitata l'opzione sul contratto dello svedese

Aston Villa, Lindelof resta fino al 2028: esercitata l'opzione sul contratto dello svedeseUfficiale
Michele Pavese
L'Aston Villa blinda Victor Lindelof. Il club inglese ha annunciato di aver esercitato l'opzione presente nel contratto del difensore svedese, prolungando l'accordo fino al 2028.
Arrivato a Villa Park nel 2025, l'ex Manchester United ha avuto un impatto immediato, diventando uno dei punti di riferimento della squadra. Nel suo primo anno con la maglia dei Villans è stato protagonista anche nella conquista dell'Europa League, giocando un ruolo importante nella finale vinta 3-0 contro il Friburgo a Istanbul.
Un leader per la difesa di Emery
Lindelöf ha finora disputato 43 partite con la maglia dell'Aston Villa e si è rapidamente affermato al centro della difesa grazie alla sua esperienza e alla capacità di guidare il reparto arretrato. Il classe 1994 continua inoltre a essere anche un elemento fondamentale della nazionale svedese, di cui è il capitano. Con il rinnovo fino al 2028, il club di Birmingham conferma la volontà di puntare ancora sulle sue qualità.