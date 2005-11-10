Non era mai successo: il Palone d'Oro fuori dal FIFPro XI. Kane 5° attaccante più votato

Harry Kane entra nella storia, ma in un modo decisamente particolare. L’attaccante del Bayern Monaco, vincitore del Pallone d’Oro 2026 appena due settimane fa, non è stato inserito nella Top 11 dell’anno votata dalla FIFPRO, il sindacato mondiale dei calciatori professionisti. Un episodio senza precedenti: mai prima d’ora il detentore del prestigioso riconoscimento individuale era rimasto fuori dalla formazione ideale scelta dai suoi stessi colleghi.

Mbappé, Yamal, Messi e Haaland davanti a Kane

La formazione scelta dai giocatori presenta un assetto molto offensivo, con un 3-3-4 che lascia fuori proprio il centravanti inglese. In attacco trovano spazio Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Lionel Messi ed Erling Haaland. Una decisione sorprendente considerando la stagione di Kane, autore di 73 gol nell’ultima annata e vincitore del trofeo individuale più ambito. Il giocatore del Bayern ha superato Mbappé nella classifica del premio con appena 28 punti di vantaggio, uno degli scarti più ridotti nella storia della competizione.

Secondo le percentuali del voto FIFPRO, però, l’inglese è rimasto alle spalle dei principali rivali: Mbappé ha raccolto il 46% delle preferenze, Yamal il 37,4%, Messi il 29,5%, Haaland il 28,4% e Kane il 27,6%.

Una squadra dominata dal talento offensivo

Il quartetto offensivo è supportato a centrocampo da Jude Bellingham, Rodri e Vitinha. In difesa spazio ai due terzini del Paris Saint-Germain Achraf Hakimi e Nuno Mendes, con Pau Cubarsí al centro. Tra i pali è stato scelto il portiere dell’Arsenal, David Raya.