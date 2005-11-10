Lilla, c'è fiducia per il rinnovo di Ethan Mbappé. Letang: "Vogliamo continuare insieme"

Il futuro di Ethan Mbappé potrebbe essere ancora a Lilla. Il giovane esterno offensivo è sotto contratto con il LOSC fino a giugno 2027, ma il club francese ha già avviato da mesi i contatti per provare a prolungare l’accordo. La trattativa non è ancora arrivata alla fumata bianca, ma la società vuole accelerare e mantenere il classe 2006 nel progetto tecnico. Dopo il successo contro il Rennes per 2-1, il presidente Olivier Létang ha espresso grande fiducia sul buon esito dei dialoghi.

Létang: "Sono molto ottimista"

Intervenuto in zona mista, il numero uno del Lilla ha confermato la volontà di entrambe le parti di trovare un’intesa: "Sono molto ottimista. Per Ethan Mbappé ci sono discussioni in corso. È vero, il suo contratto scade, ma stiamo parlando con lui affinché l’avventura possa continuare". Un messaggio chiaro da parte del club, che punta a valorizzare un giocatore ancora giovane ma già protagonista in questa prima parte di stagione.

Numeri in crescita per il giovane esterno

Ethan Mbappé sta infatti trovando spazio con maggiore continuità nelle gerarchie del Lilla. Finora ha collezionato nove presenze da titolare, realizzando due gol e dimostrando di poter essere una risorsa importante sulla fascia. Dopo il percorso condiviso con il fratello Kylian al PSG, il giovane francese ha scelto una strada diversa per costruire il proprio percorso. Ora il LOSC vuole trasformare questa nuova tappa in un progetto a lungo termine.