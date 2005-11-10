Dalla B tedesca alla Francia, Kumbedi: "Non sono qui come un bambino a Disneyland"

Sael Kumbedi sta vivendo indubbiamente un momento speciale della sua carriera. Il terzino destro del Wolfsburg, protagonista in Zweite Bundesliga, ha ricevuto la prima convocazione con la nazionale maggiore francese, diventando il primo giocatore proveniente dalla seconda serie tedesca a essere chiamato dai Bleus dai tempi di David Trezeguet nel 2007.

Una sorpresa importante per il classe 2005, che però ha affrontato la novità con grande tranquillità. Intervistato dopo la chiamata della Francia, Kumbedi ha raccontato il momento della telefonata: "Ho ricevuto la chiamata e mi sono detto: 'Cavolo, è davvero reale?'".

"Nessuna pressione, sono qui per competere"

Nonostante la giovane età e il salto di livello, il difensore non vuole vivere questa esperienza come una semplice occasione da celebrare: "Pressione? No, zero. Sono solo felice. Questo è il livello più alto rispetto all’Under 21". Kumbedi, però, ha sottolineato di non sentirsi fuori posto nel gruppo dei campioni francesi: "Ho già giocato contro la maggior parte di questi giocatori. Sono contento di essere qui, ma non sono nemmeno un bambino a Disneyland".

Una mentalità ambiziosa per un giocatore che sta cercando di imporsi in Germania. La convocazione rappresenta un nuovo passo nella sua crescita, ma il terzino sembra avere già chiaro il suo obiettivo: essere considerato una risorsa reale per la nazionale, non soltanto una presenza simbolica.