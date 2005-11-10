Via libera per Kompany: il tecnico del Bayern dovrebbe tornare in panchina contro il Colonia

Vincent Kompany vede la luce in fondo al tunnel. L’allenatore del Bayern Monaco, colpito da un malore durante un allenamento della squadra lo scorso 23 ottobre e successivamente ricoverato per una meningite, sta completando il percorso di recupero e dovrebbe tornare alla guida della squadra tra una decina di giorni.

“La convalescenza procede senza ritardi”

Dopo una settimana in ospedale, il tecnico belga ha lasciato la struttura sanitaria e sta osservando un periodo di riposo totale nella sua abitazione a sud di Monaco. I medici gli hanno consigliato di limitare al minimo il contatto con il calcio, di dormire molto e di seguire una terapia quotidiana. Il direttore sportivo del Bayern, Max Eberl, ha rassicurato sulle sue condizioni: "La sua convalescenza sta seguendo il suo corso, non ci sono ritardi. Ci sentiamo regolarmente e mi fa una buona impressione. Tornerà molto presto al 100% con noi".

Anche Uli Hoeness ha confermato l’ottimismo del club: "Dopo questa sosta per le nazionali Vincent tornerà in panchina. Credo che alla fine sia stato un virus contratto alcune settimane fa, legato anche a un certo sovraccarico. Lavora dodici ore al giorno, sette giorni su sette, perché si identifica completamente nel suo lavoro. Era semplicemente troppo".

Contatti continui con la squadra

Durante l’assenza di Kompany, il Bayern ha disputato cinque partite con il vice Aaron Danks in panchina, ottenendo quattro vittorie e un pareggio. I due allenatori sono rimasti in costante contatto, soprattutto attraverso messaggi, nonostante il tecnico belga debba ancora evitare qualsiasi tipo di sovraccarico. Kompany dovrebbe tornare al centro sportivo nella prossima settimana e puntare alla panchina per la sfida contro il Colonia del 20 novembre, prima della trasferta di Champions League sul campo del Lille cinque giorni più tardi.