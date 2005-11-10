Zubimendi, involuzione all'Arsenal: ultima scelta di Arteta, può partire. Spunta l'Atletico
Yvonne Alessandro
I rumor di un possibile sbarco di Martin Zubimendi all'Atletico Madrid nel mercato invernale, secondo quanto riferito da RNE, trovano terreno fertile. Il centrocampista basco, oggi all'Arsenal di Mikel Arteta, ha collezionato appena 380 minuti distribuiti in 12 presenze ufficiali dopo un trasferimento da 70 milioni di euro due stagioni fa. In fondo alle gerarchie del tecnico dei Gunners, il calciatore tenderebbe all'addio, con il timore nascosto di perdere il posto nel giro della Nazionale di Luis de La Fuente di questo passo.
Le ultime
La prospettiva di approdare al Metropolitano rappresenta quindi un'opzione estremamente gradita al giocatore, pur all'interno di un reparto che nella scorsa estate ha visto l'investimento da 45 milioni di euro per Hjulmand, oltre alla presenza di Cardoso e Koke. Ma lo storico capitano colchonero potrebbe riaprire gli equilibri in mediana: in vista dei 35 anni che compirà a gennaio, sembra ormai vicino alla conclusione della sua era a Madrid. Così si spalancherebbero le porte di un posto fisso nella formazione di Diego Simeone.
Occhio all'incastro
L'Atletico resta alla finestra per cogliere un'opportunità di mercato di primissimo livello, confidando anche nei buoni rapporti con l'Arsenal. Sebbene la società inglese non intenda svendere un elemento sotto contratto fino al 2030 e valutato circa 65 milioni di euro, la ferma volontà di Zubimendi è di ritrovare il campo per blindare la maglia delle Furie Rosse potrebbe favorire l'incastro della trattativa già nella sessione di gennaio.