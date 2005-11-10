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Zubimendi via dall'Arsenal? Il basco smentisce: "Voci molto lontane dalla realtà"

Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
Oggi alle 19:57Calcio estero
11.11.2026 19:57Calcio estero
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Il centrocampista, accostato ad Atletico Madrid, Real Madrid e Chelsea, parla del proprio futuro: "Concentrato sull'Arsenal, a volte bisognerebbe andare cauti su quel che si scrive"
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© foto di www.imagephotoagency.it

Nonostante il poco spazio trovato finora con la maglia dell’Arsenal, appena 380 minuti distribuiti in 12 presenze ufficiali, e le tante voci di mercato sul suo conto in vista di gennaio, con Atletico Madrid, Real Madrid e Chelsea che sarebbero interessate a lui, il centrocampista Martin Zubimendi non ha intenzione di lasciare il suo attuale club.

Le parole di Zubimendi sul futuro

Il classe ‘99 in un’intervista a Marca ha infatti allontanato le voci di mercato e sottolineato di voler continuare a lavorare con il tecnico Arteta a Londra: “Ho già abbastanza cose a cui pensare come conquistare un posto in squadra, giocare di più e lottare per vincere il titolo di Premier League, non posso sprecare energie per cose al di fuori del calcio. - spiega Zubimendi – A Londra sono felice e devo dire che a volte resto stupito di quanto viene scritto dalla stampa. Capisco che si avvicina il mercato di gennaio e che possano circolare delle voci, ma bisognerebbe andare cauti su quello che viene pubblicato”.

Il centrocampista basco poi rincara la dose: “Ho anche letto che sarei vicino al trasferimento, ma questo è molto lontano dalla verità. Ho imparato a conoscere questo mondo e come funziona, ma a volte arrivo al punto di dover andare sui social per vedere esattamente cosa viene riportato in modo da poter rispondere alle persone che mi scrivono e chiedono cosa sta succedendo”.

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