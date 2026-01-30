Atletico, Simeone conta le assenze: "Julian ha ancora la febbre, Griezman in gruppo da lunedì"

Nel corso della conferenza stampa odierna, l'allenatore dell'Atletico Madrid Diego Simeone ha analizzato il momento della sua squadra

Come fate tu e la squadra a rimanere concentrati sulla partita di domani e non sul mercato?

"I giocatori non pensano al possibile arrivo di compagni. Pensano alla partita. E noi uguale: abbiamo questa partita sabato e siamo concentrati su questo. Abbiamo parlato molto della stessa cosa; è noiosa e non c'è molto di nuovo da dire".

Contate su Alvarez e Griezmann?

No. Julian ha ancora la febbre e Antoine si sta riprendendo bene e probabilmente tornerà in gruppo lunedì. Abbiamo la stessa squadra che ha giocato contro il Bodo".

Come si trasformano i fischi in applausi?

"Vincendo il campionato. Non c'è modo migliore per trasformare i fischi in applausi. La gente vuole vincere il campionato; chi va allo stadio ha bisogno di vedere una squadra che può vincere, e se vede una squadra molto indietro, ecco che arrivano questi comprensibili fischi".