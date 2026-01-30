City, il vice di Guardiola parla di Doku: "Peccato per l'infortunio". E sui tempi di recupero...
Nel corso della conferenza stampa odierna, il vice allenatore del Manchester City Pep Lijnders ha commentato l'infortunio di Doku: "Devo prima di tutto fare un grande complimento a Jeremy per come ha giocato. Perché una squadra di vertice si definisce in base alla qualità individuale dei suoi attaccanti e il modo in cui si è trovato tra le linee d'attacco e il primo assist per Erling sono stati incredibili.
Mi dispiace che sia uscito. E' una cosa simile all'ultimo infortunio. Solo che quella volta era laterale, questa volta è al centro. Quella volta è stato fuori 18 giorni. Penso che questa volta sarà un po' più breve, perché è un giocatore robusto".
