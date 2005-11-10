Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Caos al Le Havre, i tifosi contestano la proprietà dopo l'addio di tecnico, presidente e ds

Alessandra Stefanelli
autore
Alessandra Stefanelli
Oggi alle 19:42Calcio estero
08.11.2026 19:42Calcio estero
Fonti preferite
Crisi societaria e sportiva al Le Havre: tre addii in 48 ore e tifosi in protesta contro Blue Crow Sports Group. Il club è ultimo in Ligue 1.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico Serra

Terremoto in casa Le Havre, dove una crisi societaria senza precedenti si aggiunge a una situazione sportiva già estremamente complicata. A poche ore dalla sfida di Ligue 1 contro il Lorient, centinaia di tifosi si sono radunati davanti allo Stade Océane per chiedere l'addio di Blue Crow Sports Group, proprietario del club dal luglio 2025. Come racconta Foot Mercato, a scatenare la protesta è stata una settimana particolarmente turbolenta, caratterizzata da tre clamorosi cambiamenti nell'organigramma societario. Prima l'esonero dell'allenatore Didier Digard, poi le dimissioni del presidente Jean-Michel Roussier e del direttore sportivo Demba Ba. Tutto nell'arco di appena 48 ore, con conseguenze pesanti sulla stabilità del club.

Tfosi contro Blue Crow: "Vogliamo difendere la nostra identità"

La mobilitazione è stata organizzata dai gruppi Kop Ciel & Marine, HAC Fans e Barbarians Havrais, riuniti sotto lo slogan "Blue Crow out". Nel mirino dei sostenitori sono finiti la proprietà statunitense e il dirigente Ben Gill, ai quali viene contestata la gestione della società. Durante la manifestazione, svoltasi pacificamente, i rappresentanti dei gruppi organizzati hanno preso la parola per denunciare quanto accaduto. "Vogliamo difendere un club, un'identità", hanno dichiarato, esprimendo il proprio disappunto per l'uscita di figure considerate fondamentali per il funzionamento del Le Havre. Particolarmente dure anche le parole sulla situazione dirigenziale: "Le uniche persone competenti non ci sono più". I tifosi hanno quindi ribadito il proprio ruolo nella difesa della società: "Le uniche persone che oggi possono rappresentare il club sono i suoi sostenitori".

Le Havre ultimo in Ligue 1: nessuna vittoria dopo dieci giornate

La contestazione arriva in un momento drammatico anche dal punto di vista sportivo. Dopo nove giornate di Ligue 1, il Le Havre occupa infatti l'ultimo posto in classifica, senza aver ancora conquistato una vittoria. Il bilancio parla di due pareggi e otto sconfitte, numeri che alimentano ulteriormente la preoccupazione della tifoseria. I gruppi organizzati hanno annunciato di non voler più dialogare con Blue Crow Sports Group, dichiarando apertamente l'inizio di un conflitto con la proprietà e chiedendo la cessione del club. La protesta, tuttavia, non coinvolgerà il sostegno alla squadra. Gli ultras hanno infatti promesso di incoraggiare i giocatori "dal primo all'ultimo minuto" durante la partita contro il Lorient. Per i sostenitori del Le Havre, quella davanti allo Stade Océane rappresenta soltanto la prima tappa di una mobilitazione destinata a proseguire. L'obiettivo è ottenere un cambio di proprietà, mentre il club si trova ad affrontare contemporaneamente una crisi istituzionale e una difficile lotta per evitare la retrocessione.

Articoli correlati

Immagine news 1
Un esonero anche in Ligue 1, ora è ufficiale: Digard non è più l'allenatore del Le Havre
Immagine news 2
La crisi senza fine del Le Havre, esoneri e dimissioni a catena. L'ultimo è Demba Ba
Immagine news 3
Luis Enrique fa turnover, Hakimi il fenomeno: 3 gol e 2 assist al Le Havre. Cinquina Nizza

Altre notizie Calcio estero

Oggi
Immagine news 1
19:42 Calcio estero
Caos al Le Havre, i tifosi contestano la proprietà dopo l'addio di tecnico, presidente e ds
Immagine news 2
19:37 Calcio estero
Il Manchester United rimonta due volte, ma non vince: con l'Aston Villa arriva uno spettacolare 4-4
Immagine news 3
19:26 Calcio estero
Bundesliga, il Friburgo vola al terzo posto: Union Berlino battuto 2-0. Grifo sbaglia un rigore
Immagine news 4
19:15 Calcio estero
Ligue 1, il Nizza espugna Angers e il Brest batte il Lione. Monaco beffato al 90'
Immagine news 5
18:56 Calcio estero
Real Madrid, Mourinho attacca LaLiga: "Calendario eccessivo, i giocatori sono distrutti"
Immagine news 6
18:42 Calcio estero
Il Trabzonspor passa 2-0 sull'Alanyaspor: in gol Wagner Pina e Salah
Immagine news 7
18:34 Calcio estero
Liverpool, rinnovo in salita per il talento Ngumoha. Sull'inglese c'è anche il Bayern
Immagine news 8
18:11 Calcio estero
LaLIga, alla Real Sociedad basta Oskarsson: Rayo Vallecano piegato 1-0
Immagine editoriale di Luca Calamai
De Laurentiis deve piazzare due colpi a gennaio. Fabregas è il nuovo Guardiola. Spalletti e il fantasma di Conte. La maturità della Roma
Primo piano
Immagine top news n.0 L'Inter riporta il Como coi piedi per terra: dominio assoluto e 2-0 firmato Pio Esposito-Thuram
Immagine top news n.1 Serie A, la classifica aggiornata: Milan momentaneamente 4°. L'Atalanta scavalca il Genoa
Immagine top news n.2 Krstovic e Carnesecchi regalano un sorriso a Sarri: Atalanta corsara sul campo del Monza
Immagine top news n.3 Solo una volta il Napoli di De fece così pochi punti in A. Ma era una neopromossa
Immagine top news n.4 Lazio, Gattuso: "Voglio vedere più sorrisi in spogliatoio, Frattesi è un capoccione"
Immagine top news n.5 Napoli, Allegri: "Non tutto è perduto, dobbiamo continuare a lavorare con fiducia"
Immagine top news n.6 Napoli-Lazio 1-1, le pagelle: Frattesi in tutto il suo splendore. Lang intacca le certezze biancocelesti
Immagine top news n.7 Non solo D'Aversa e Montella, c'è anche Calzona per il post Aquilani al Sassuolo
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Cosa pensano i tifosi del Liverpool del possibile addio di Chiesa
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Investimenti ma anche programmazione, per un Como sempre più azzurro. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Uno dei migliori colpi degli ultimi anni: Funky Gallo, è rinato Belotti
Immagine news podcast n.3 È tra i grandi protagonisti della Lazio e Gasp… Lo avrebbe voluto alla Roma
Immagine news podcast n.4 Cosa faranno il Milan e la Juventus nel calciomercato di gennaio
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Il Milan di Amorim ha rinunciato all'Europa League? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Inter-Como, la possibile sfida Scudetto vista dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Napoli, c'è bisogno di una reazione. ADL intervenuto tardi"
Serie A
Immagine box news Serie A Inter-Como, le pagelle: Chivu porta a spasso Fabregas. Come si ferma un Thuram del genere?
Immagine box news Serie A L'Inter torna a vincere in campionato e batte il Como 2-0: a breve la conferenza stampa di Chivu
Immagine box news Serie A L'Inter a -1 dalla Lazio, il Como resta quinto: la classifica aggiornata in Serie A
Immagine box news Serie A Il Como perde a San Siro contro l'Inter 2-0: a breve la conferenza stampa di Fabregas
Immagine box news Serie A Fiorentina, l'accoglienza dei tifosi al pullman della Juventus: Franchi blindato, le immagini
Immagine box news Serie A L'Inter riporta il Como coi piedi per terra: dominio assoluto e 2-0 firmato Pio Esposito-Thuram
Serie B
Immagine box news Serie B Carrarese-Sampdoria 0-1, le pagelle: Topalovic sfortunato, Tutino decisivo
Immagine box news Serie B Carrarese arrembante, ma la Samp porta a casa i tre punti: il finale dell'11ª giornata del B
Immagine box news Serie B La promessa che diventa leader. D'Uffizi si è preso l'Ascoli, e adesso anche l'Under 21
Immagine box news Serie B Virtus Entella, Chiappella: “Sarebbe servita più presenza in area ed un po’ più di concretezza e lucidità”
Immagine box news Serie B Da Ascoli-Palermo a Vicenza-Cremonese: le formazioni ufficiali dell'11ª giornata di Serie B
Immagine box news Serie B Modena, Galloppa : “E' una vittoria importante che ci tiene lì e ci permette di continuare il nostro percorso”
Serie C
Immagine box news Serie C Serie C, si chiude la domenica della 13ª giornata. Volano Treviso e Ospitaletto, la Pianese batte il Perugia
Immagine box news Serie C Nervi tesi in Folgore Caratese-Carpi. Cassani si gioca la panchina e i lombardi sono in nove
Immagine box news Serie C Serie C, i parziali della 13ª giornata: Pianese avanti sul Perugia. Nel Girone A sorride il Treviso
Immagine box news Serie C Serie C, Cittadella fermata dalla Giana, il Potenza vince ancora. Poker Lecco, bene il Catania
Immagine box news Serie C Spezia, Turati esalta la squadra: "Nove assenti, ma i ragazzi mi danno grandi risposte"
Immagine box news Serie C Serie C, i risulati al 45': Catania e Potenza avanti, Giana-Cittadella ancora 0-0
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Fiorentina-Juventus
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Napoli-Lazio
Immagine box news Pronostici Pronostico Inter-Como, dominio nerazzurro nei precedenti: i lariani non vincono da oltre 40 anni
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, con il pareggio tra Lazio e Napoli Women si chiude la 6ª giornata
Immagine box news Calcio femminile Fiorentina Femminile, poker alla Ternana: Hurtig trascina le viola al quarto posto
Immagine box news Calcio femminile Serie A femminile, successo di misura del Parma sul Como Women: decide Distefano
Immagine box news Calcio femminile Serie A femminile, si chiude la sesta giornata: tre le gare in programma
Immagine box news Calcio femminile Inter Women, Sassarini dopo il derby: "Vincere è speciale, ora pensiamo al Manchester City"
Immagine box news Calcio femminile Juventus Women-Sassuolo 2-1: Redondo e Salvai ribaltano il risultato
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Gianni Rivera, il mitico Golden Boy capace di fare "miracoli"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Chiamatemi solo Lorenzo: il bomber che cancellò l'ironia a suon di gol
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Sportissimo, grazie Kimi: il giorno in cui l'Italia è tornata sul tetto della Formula 1
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
8 novembre 2000, il Panathinaikos affonda la Juventus. E la elimina dalla Champions
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per la 11ª giornata
Sportissimo
Newsticker
02/11 La Lazio sola al comando, la Juve batte il Napoli. Arbitri sotto accusa
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio