Il Manchester United rimonta due volte, ma non vince: con l'Aston Villa arriva uno spettacolare 4-4
Alessandra Stefanelli
Il Manchester United evita la sconfitta in campionato ma prosegue nella sua astinenza da vittorie. Dopo il successo sulla Roma in Champions League, i Red Devils portano a casa uno scoppiettante 4-4 in rimonta contro l’Aston Villa. Alysson e Jackson nei primi minuti avevano portato in vantaggio i Villani, poi Rernandes su rigore e Tielemans avevano riportato il risultato in parità prima dell’intervallo.
In avvio di ripresa, però, lo United va di nuovo sotto: segnano McGinn su calcio di rigore e Goterzka al 53’ per la formazione di Unai Emery. In pieno recupero il sussulto che porta al pari: segnano Zirkzee e Dorgu per il definitivo 4-4. Lo United resta penultimo in classifica con Michael Carrick sempre a rischio esonero.
Premier League, il programma della 10^ giornata
Venerdì 6 novembre
Everton-Coventry 3-1
Sabato 7 novembre
Leeds-Tottenham 1-0
Arsenal-Hull 1-0
Fulham-Newcastle 1-1
Nottingham Forest-Manchester City 3-1
Domenica 8 novembre
Brighton-Brentford 2-0
Crystal Palace-Liverpool 1-3
Ipswich-Bournemouth 1-2
Sunderland-Chelsea 1-0
Manchester United-Aston Villa 4-4
La classifica aggiornata
1. Arsenal 27 punti
2. Brighton 22
3. Manchester City 21
4. Liverpool 18
5. Chelsea 16
6. Everton 16
7. Bournemouth 15
8. Brentford 14
9. Leeds 14
10. Tottenham 12
11. Newcastle 12
12. Aston Villa 13
13. Hull 11
14. Ipswich 11
15. Fulham 10
16. Coventry 9
17. Nottingham Forest 9
18. Sunderland 8
19. Manchester United 8
20. Crystal Palace 7