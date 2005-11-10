Barcellona-Betis, il gol annullato a Lo Celso: il VAR spiega la decisione

Il Barcellona ha superato il Betis per 5-2 a La Cartuja, ma la partita è stata caratterizzata anche da diversi episodi discussi. Tra questi il gol realizzato da Gio Lo Celso al 43', che avrebbe portato il risultato sul 2-2 e che è stato successivamente annullato dopo un intervento del VAR.

La mano del "Cucho" Hernández

L'azione nasce da un controllo del "Cucho" Hernández in occasione di un duello con Gerard Martín. L'attaccante del Betis si aiuta con il braccio sinistro per portare avanti il pallone, prima che la giocata prosegua sulla fascia. Dopo un tentativo di cross di Abde, Koundé interviene per respingere il pallone, senza però riuscire a controllarlo. Il Betis recupera quindi la sfera e l'azione si sviluppa fino alla trequarti, dove Lo Celso calcia al volo e realizza un grande gol. Immediatamente, Carlos Del Cerro Grande richiama Ricardo de Burgos Bengoetxea al monitor: "Ricardo, ti consiglio una revisione per una potenziale mano nella APP".

Il confronto tra VAR e arbitro

Dalla sala VAR viene mostrata al direttore di gara la sequenza relativa al controllo del "Cucho" Hernández: "Osserviamo che l'attaccante del Betis fa un movimento aggiuntivo per controllare il pallone. Ti mostro due immagini per vedere quel movimento ed è nella stessa fase di attacco". Dopo aver rivisto l'episodio, De Burgos Bengoetxea conclude: "Per me la mano è punibile". L'arbitro chiede quindi di rivedere l'intera fase di possesso e, dopo aver valutato la sequenza, comunica la decisione: "Per me si vede la stessa fase di attacco perché il Barcellona non ha mai il controllo del possesso del pallone. Cancello il gol e riprendo con un calcio di punizione diretto a favore del Barcellona". La spiegazione riguarda quindi anche la cosiddetta APP, la fase di possesso d'attacco. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, la fase non viene considerata conclusa perché il Barcellona non ha mai acquisito il controllo del pallone dopo il tocco di Koundé. Per questo motivo la mano iniziale del "Cucho" viene considerata parte della stessa azione che porta al gol di Lo Celso.