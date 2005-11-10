Il direttore sportivo del Barcellona, Deco, ha fatto il punto sulle strategie di mercato del club blaugrana in una intervista a Tot Costa, su Radio Catalunya, spiegando come le scelte estive abbiano permesso a Hansi Flick di sperimentare nuove soluzioni tattiche: "Il ritmo del calciomercato cambia insieme al mercato stesso e all'evoluzione della squadra. Alla fine della scorsa stagione l'allenatore ci aveva detto che voleva vedere Raphinha giocare in altre posizioni, e ingaggiare Gordon e Adeyemi ci permette proprio di fare questo. Il mister cerca continuamente variazioni posizionali: schierarlo da numero 10 o da falso nove".

Proprio l'adattabilità del brasiliano ha spinto la dirigenza a rivedere i piani in attacco, frenando al contempo sulle possibili piste future: "Vedere la situazione legata a Julián, unita all'ottima prestazione di Raphinha da numero 9 nella prima partita, ha cambiato il nostro modo di pensare. Sono le cose belle del calcio".

Passando al reparto arretrato, Deco ha ridimensionato l'urgenza di nuovi innesti nonostante qualche problema fisico di troppo, chiudendo poi con una battuta su Nico Schlotterbeck del Borussia Dortmund: "Un difensore centrale? Ci preoccupa più l'eccesso di infortuni. Siamo già a novembre e abbiamo in rosa Andreas, Eric, Koundé, Xavi Espart... Credo che numericamente siamo a posto e l'idea dell'allenatore è che sia molto soddisfatto del gruppo. Schlotterbeck? Meglio non parlare di lui, altrimenti il suo prezzo si alza".