Barcellona, Flick sorride: torna Raphinha tra i convocati e anche de Jong è a disposizione
Michele Pavese
Il Barcellona si presenta alla sfida contro il Betis con due recuperi importanti. Hansi Flick ha diramato la lista dei convocati per la gara di sabato alle 18:30 alla Cartuja di Siviglia, inserendo nuovamente Raphinha e Frenkie de Jong tra i disponibili.
L'esterno brasiliano torna a disposizione dopo aver saltato le ultime due partite a causa di un edema riportato durante la sosta per le nazionali con il Brasile. Il capitano blaugrana è considerato un elemento fondamentale nello scacchiere del tecnico tedesco, ma Flick ha già chiarito che verrà gestito con prudenza: Raphinha, infatti, non dovrebbe partire titolare. Novità positiva anche per De Jong, rientrato dopo l'infortunio al legamento collaterale interno del ginocchio destro rimediato durante il Mondiale. Il centrocampista olandese potrebbe trovare spazio nel corso della partita, ma difficilmente sarà schierato dal primo minuto.
Non farà invece parte della trasferta Hamza, che per scelta tecnica giocherà con la squadra filiale. La lista non presenta altre sorprese: restano indisponibili per infortunio Roony e Christensen.
Portieri: Joan García, Wojciech Szczęsny, Dominik Livaković.
Difensori: João Cancelo, Alejandro Balde, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Jules Koundé, Eric García, Xavi Espart.
Centrocampisti: Brian Fariñas, Gavi, De Jong, Pedri, Fermín López, Dani Olmo, Marc Bernal, Rodri.
Attaccanti: Lamine Yamal, Raphinha, Gabriel Jesus, Karim Adeyemi, Anthony Gordon.