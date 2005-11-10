Olanda, Xavi: "De Jong fondamentale, spero di poter contare su di lui prestissimo"
Simone Lorini
Il ct dell'Olanda Xavi ha espresso grande ottimismo sulle condizioni fisiche di Frenkie de Jong, lasciando intendere che il centrocampista potrebbe essere pronto a rispondere alla chiamata della nazionale olandese in occasione della prossima sosta per le nazionali di novembre. L'ex stella dell'Ajax è ai box dai tempi dei Mondiali, ma il suo recente ritorno a lavorare sul campo alla Ciutat Esportiva Joan Gamper ha portato una ventata di entusiasmo fondamentale sia per il club che per la nazionale.
Parlando ai media dopo la vittoria per 2-1 contro la Serbia, Xavi ha chiarito di aspettarsi a breve il recupero dei suoi elementi chiave. "Speriamo di poter contare anche sui giocatori che attualmente sono infortunati già a novembre", ha spiegato. "Frenkie è un giocatore fondamentale. Ho grandissima fiducia in lui. È un top player, ma aspettiamo di vedere come procederà il suo recupero".