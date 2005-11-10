Cosa pensa Simeone della squalifica di Vinicius? La riposta è secca: "Espanyol"

Diego Simeone evita le polemiche e sposta l'attenzione sul campo. Alla vigilia della sfida contro l'Espanyol, il tecnico dell'Atletico Madrid è stato interrogato sulla squalifica di quattro giornate inflitta a Vinicius per il gesto nei confronti di un avversario, episodio che ha scatenato la dura reazione del Real Madrid. La sanzione impedirà infatti all'attaccante brasiliano di partecipare al prossimo Clasico contro il Barcellona, decisione contestata dalla società blanca. Ai giornalisti che gli hanno chiesto se le continue proteste del Real possano influenzare il comitato disciplinare, Simeone ha però scelto una risposta secca e inattesa: "Espanyol".

Il Cholo ha così chiarito di non voler entrare nel dibattito sulla vicenda, concentrandosi esclusivamente sulla gara di campionato in programma sabato. L'Atletico arriva all'appuntamento forte di quattro vittorie consecutive in Liga, ma Simeone mantiene un profilo prudente: "Vincere cinque partite non significa automaticamente stare facendo tutto bene. C'è sempre margine di miglioramento sotto ogni aspetto". L'allenatore argentino ha sottolineato la necessità di continuare a crescere sia nella fase difensiva che in quella offensiva, pur riconoscendo l'importanza di passare in vantaggio nelle partite.

Infine, Simeone ha elogiato l'Espanyol, definendolo una squadra organizzata e competitiva: "Gioca in modo chiaro, fa molti gol e ha un allenatore che ha avuto un ruolo importante nella sua identità". Una sfida che il tecnico considera storicamente complicata per i Colchoneros.