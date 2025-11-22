Lewandowski segna il primo gol nel nuovo Camp Nou. Una gioia con la fascia di capitano

Robert Lewandowski è ancora di più nella storia del Barcellona. L’ottavo gol stagionale del centravanti polacco ha il sapore speciale di essere il primo segnato nel nuovo Spotify Camp Nou, teatro della nuova era blaugrana. Il ritorno a casa dei catalani è stato accolto con grande entusiasmo e la squadra ha dato subito un segnale chiaro: voler inaugurare con una vittoria.

Il gol è arrivato al quinto minuto ed è stato segnato dal capitano di giornata. L’attaccante ha raccolto un pallone vagante dopo un recupero di Eric García e ha calciato rasoterra sul primo palo. Unai Simón ha sfiorato il pallone ma non è riuscito a impedire la rete. Lo stadio è esploso: la curva del Camp Nou ha esultato per il primo gol di questa nuova era e Lewandowski si è subito unito alla festa.

Non si tratta di un gol qualsiasi: è un momento storico per il club catalano e per lo stesso Lewandowski, che aveva già aperto le marcature nella scorsa giornata contro il Celta, firmando poi una tripletta che ne aveva rilanciato la stagione. Contro l’Athletic ha confermato di essere la punta di riferimento dei blaugrana. Il club non ha tardato a celebrare l’impresa sui social, pubblicando una foto di Lewandowski e Fermín che esultano accompagnata dal commento: "Un gol che non dimenticheremo mai. Un gol per la storia. Il primo nel nuovo Spotify Camp Nou".