Ufficiale Barcellona, nuovo arrivo in attacco: ecco Alan Godoy, rinforzerà la seconda squadra

Nuovo arrivo in casa Barcellona: ecco Alan Godoy dall'Eldense, che però ha firmato con i blaugrana per rinforzare, al momento, la seconda squadra del Barcellona Atlètic.

L'attaccante nato a Las Palmas il 4 maggio 2023, si rilancia dunque dato che dopo il suo arrivo all'Eldense nell'ultimo calciomercato estivo, ha giocato poco con la squadra di Alicante, con tredici presenze tra campionato e coppa. Nonostante ciò, la concorrenza per averlo non mancava, secondo quanto riporta Marca. Questo il comunicato del club: "Accordo raggiunto tra FC Barcelona e CD Eldense per il trasferimento del giocatore Alan Godoy . L'attaccante delle Canarie firma come blaugrana per questa e altre due stagioni fino al 30 giugno 2027, e farà parte della squadra del Barça Atlètic.

Il nuovo giocatore della squadra in crescita del blaugrana ha superato le visite mediche e nei prossimi giorni si unirà alla squadra di Albert Sánchez. La prossima partita della sua nuova squadra sarà contro la Real Sociedad B allo stadio Zubieta, sabato 1° febbraio (inizio alle 18:00 CET)".