Il Barcellona guarda con attenzione all'Eredivisie: nel mirino c'è Ruud Nijstad, difensore olandese del Twente. Secondo quanto riporta il quotidiano catalano Sport, i blaugrana nutrono un forte interesse per il classe 2008, già stabile in prima squadra nonostante i 18 anni.

Il profilo di Nijstad

Nato ad Almelo il 17 gennaio 2008, è cresciuto nel settore giovanile del Twente. Si è imposto nella squadra di Enschede come titolare al centro della difesa e, a tratti, come terzino sinistro. Quest'anno ha già collezionato 20 presenze ed è nel giro della Nazionale olandese Under 21.

La concorrenza e le richieste del Twente

Per il Barcellona la strada non sarà semplice: sul giovane difensore ci sono anche Chelsea, Manchester United e Manchester City. Il Twente chiede almeno 20 milioni di euro per il suo cartellino. Una cessione già a gennaio non è esclusa, ma in quel caso il club olandese vorrebbe tenerlo in prestito fino al termine della stagione.

Un interesse che arriva da lontano

Quello del Barça non è un nome nuovo per Nijstad: già a fine agosto, secondo Voetbal International, il Barcellona aveva ricontattato il club olandese per un possibile affondo. L'operazione non si è concretizzata e il difensore ha scelto di rinnovare con il Twente, restando a Enschede.