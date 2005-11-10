Il Senegal è di nuovo campione d'Africa: il Tribunale Arbitrale dello Sport ha stabilito "all'unanimità" dei tre arbitri incaricati del caso, che la vittoria ottenuta in campo contro il Marocco nella finale della CAN 2025 del 18 gennaio (1-0 dopo i supplementari) resta valida. La CAF aveva invece assegnato il successo ai marocchini a tavolino, perché i senegalesi avevano lasciato il campo senza autorizzazione per protestare contro un rigore concesso ai padroni di casa prima della fine del tempo regolamentare. Nel documento della decisione, il TAS riporta anche quanto scritto da arbitro e commissario di gara nei rapporti sugli incidenti.

Il rapporto dell'arbitro Ndala

Al centro del procedimento ci sono le scelte dell'arbitro Jean-Jacques Ngambo Ndala, che decise di far riprendere la finale dopo la protesta dei senegalesi e la lunga interruzione. Nel rapporto datato 19 gennaio e citato dal TAS, il direttore di gara scrive (fonte RMC Sport): "Al 97' c'è stata un'interruzione temporanea del gioco, in seguito alla contestazione da parte dei giocatori e dell'intero staff senegalese della decisione della squadra arbitrale su un rigore concesso alla squadra marocchina. Su istruzione del loro allenatore, i giocatori sono rientrati negli spogliatoi".

Ndala descrive anche la confusione durante la revisione video: "Durante l'OFR (revisione video), giocatori e staff delle due squadre hanno invaso la zona di visione, impedendomi di fare il mio lavoro". E aggiunge: "Dopo il loro ritorno (NDR: dei giocatori senegalesi) sul terreno di gioco, il responsabile della sicurezza ci chiede di fermare momentaneamente la partita a seguito dei disordini causati dai tifosi della squadra senegalese contro gli agenti dell'ordine. Dopo 12 minuti, il gioco è ripreso".

La versione del commissario di gara

Una ricostruzione confermata dal commissario Ahmed Mahamed Megahed Osman: "Al minuto 90+6 il gioco è stato fermato per la revisione al VAR, poi i dirigenti e i giocatori di riserva di entrambe le squadre hanno tentato di battersi". Quando l'arbitro ha comunicato il rigore per il Marocco, "i giocatori e i dirigenti senegalesi hanno cominciato a protestare, poi il tecnico del Senegal ha chiesto ai suoi giocatori di lasciare il campo":

Il commissario riferisce anche degli incidenti sugli spalti: "Dopo la decisione sul rigore al minuto 90+8, i tifosi del Senegal dietro la porta del Marocco hanno cominciato ad aggredire la sicurezza, hanno tentato di invadere il campo e hanno lanciato vari oggetti." Osman segnala inoltre che "un laser è stato usato dai tifosi marocchini in direzione del portiere senegalese" per "alcuni secondi" al 90'+15, nel momento del rigore sbagliato da Brahim Díaz.

L'ultimo ricorso del Marocco

Per il Marocco resta un'ultima strada: la federazione ha annunciato di aver "deciso di avviare tutte le procedure legali necessarie per contestare la decisione del TAS". L'unica via è il Tribunale federale svizzero, la più alta istanza giudiziaria del Paese, ma il ricorso è ammesso solo per motivi molto precisi e in un numero ristretto di casi.