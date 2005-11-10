"Nessuno ne sta parlando, ma il gol di Szoboszlai doveva essere convalidato?. Forse le regole sono cambiate mentre ero in America? Perché non l’hanno controllato? Avrebbe dovuto essere annullato. Sono qui per difendere i miei giocatori e il mio club". Così l'allenatore del Manchester United, Mauricio Pochettino, è tornato a parlare del pesante 4-0 subito dal Manchester United al suo esordio sulla nuova panchina ad Anfield Road, contro il Liverpool.

Pochettino difende lo United: "Voglia di lottare"

Pochettino aveva già lanciato un messaggio molto chiaro ai propri giocatori dopo la sconfitta contro il Liverpool: "Testa alta e dobbiamo continuare a lavorare il doppio, restare concentrati e provare ad andare in Portogallo per vincere la partita. Abbiamo subito quattro gol giocando in dieci per 80 minuti ad Anfield. Mi assumo la responsabilità, ma bisogna guardare alle circostanze", ha spiegato il tecnico argentino. Secondo Pochettino, anche le squadre più forti avrebbero avuto grandi difficoltà in una situazione simile: "Anche il miglior club del mondo in queste condizioni può subire quattro gol o più".

Pochettino ha difeso anche la scelta di schierare Matthijs de Ligt, protagonista di una prova negativa e coinvolto in tre reti del Liverpool: "Era pronto, si allenava e aveva giocato anche in Champions League. Ha commesso un errore, ma è stato punito". Nonostante la difficile posizione in classifica, il tecnico argentino invita alla calma: "Ci sono ancora molte partite da giocare. Dobbiamo accettare la realtà, restare uniti e continuare a lavorare".