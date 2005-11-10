Il pareggio tra Arsenal e Borussia Dortmund costa ai Gunners i primi punti persi in casa in Champions League dal ritorno nella competizione nel 2023. All'Emirates Stadium la squadra di Mikel Arteta si è fermata sull'1-1.

Le parole di Arteta

Nel dopopartita il tecnico ha espresso delusione per il risultato, ma anche soddisfazione per l'atteggiamento mostrato contro la capolista della Bundesliga: "Credo sia stata una prestazione brillante contro un avversario davvero forte - ha detto il tecnico -. Siamo molto delusi di non aver fatto valere la differenza con la quantità di lavoro, di occasioni e di qualità che abbiamo mostrato per tutta la partita. È questa la sensazione nello spogliatoio: dobbiamo premiarci molto di più quando offriamo una prestazione di questo tipo. Ci sono state molte situazioni di cui essere davvero soddisfatti: la qualità, le connessioni, la comprensione di ciò che dovevamo fare nella partita, il dominio che abbiamo mostrato. E quanto abbiamo insistito, continuando a spingere fino all'ultimo secondo, fino all'ultimo corner in cui abbiamo avuto un'altra chance: questa è la strada giusta. A volte nel calcio può succedere, ma se continuiamo così credo che farà una grande differenza tra le squadre".

Sul gol e sulla prova di Gyokeres: "Incredibile - ha detto Arteta -. Ha la tecnica e la qualità per fare una cosa del genere. Non solo: credo che la sua prestazione complessiva sia stata molto, molto positiva. È stato di nuovo davvero connesso con la squadra. Lo abbiamo usato molto con la palla, negli inserimenti alle spalle, nei collegamenti, nelle palle corte e di sponda. È stato una vera presenza oggi. Ne sono davvero felice".

Verso il Manchester City

Il tecnico ha poi guardato al weekend, con il big match di Premier League contro il Manchester City, in programma domenica all'Emirates Stadium. Arteta si aspetta una squadra con concentrazione ed energia rinnovate.

"Al 100%. Domani ci alleneremo, poi avremo un giorno di riposo e due giorni per preparare una partita importante. Conosciamo la storia di queste sfide e sono sicuro di ciò che affronteremo all'Emirates".