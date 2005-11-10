Arsenal-Dortmund 1-1, Kovac attacca Mariani: "Non riesco più a spiegarlo"
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Luca Bargellini
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Oggi alle 09:41Calcio estero
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25.11.2026 09:41Calcio estero
Dortmund, Kovac e Schlotterbeck contro il mano di Gyokeres nell'1-1 con l'Arsenal
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Il Borussia Dortmund esce dall'Emirates con un 1-1 e con più di un rimpianto: poco prima del pareggio di Maximilian Beier, nella sfida di Champions League contro l'Arsenal, la capolista della Bundesliga ha reclamato un calcio di rigore per un tocco di mano di Viktor Gyokeres in area, con braccio disteso. L'arbitro Maurizio Mariani ha lasciato proseguire e il VAR non è intervenuto.
Le proteste di Kovac e Schlotterbeck
Dopo la gara il tecnico giallonero Niko Kovac ha manifestato tutta la sua perplessità. "Non riesco più a spiegarlo - ha dichiarato -. Oramai non so più cosa costituisca fallo di mano e cosa no."
Sulla stessa linea il capitano del Borussia Dortmund, Nico Schlotterbeck: "Ho la sensazione che avremmo dovuto avere un rigore per mano dopo un calcio d'angolo."
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