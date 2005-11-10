Raphinha rincuora il Barcellona e punta il Clasico: "Questa sconfitta non può influenzarci"

Notte complicata e difficile per il Barcellona dopo il ko per 4-2 in casa del PSG, prima sconfitta stagionale. Raphinha, esterno offensivo dei blaugrana, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la partita: "Sapevamo che poteva succedere, affrontavamo i due volte campioni d'Europa e giocare davanti ai loro tifosi è molto difficile. Volevamo portare a casa una vittoria o almeno un punto, ma non è la fine del mondo, succede quando deve succedere, e alla fine abbiamo perso solo tre punti. Vedremo cosa ci dirà l'allenatore per migliorare ed essere pronti per il Clasico".

La prestazione

Raphinha si è comunque congratulato con i suoi compagni: "Questa è una squadra allenata molto bene. Nonostante il risultato, abbiamo giocato bene. Entrambe le squadre amano giocare con la palla e noi abbiamo avuto il possesso, il che è stato un buon test e dimostra che possiamo competere. Il risultato è quello che è, ma abbiamo giocato bene".

Il suo rientro

Sostituito nella ripresa, Raphinha chiarisce: "Alla fine, ho avuto meno di una settimana di allenamento ed era previsto giocassi meno minuti. Ho finito la partita sentendomi bene e in forma, sto cercando di migliorare ulteriormente la mia condizione fisica. Questo ko non può influenzarci in alcun modo verso il Real Madrid".