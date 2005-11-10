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Barcellona a secco nel primo tempo: non era mai successo in questa stagione

Daniel Uccellieri
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Daniel Uccellieri
Oggi alle 21:57Calcio estero
20.10.2026 21:57Calcio estero
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Per la prima volta in questa stagione, il Barcellona chiude senza segnare il primo tempo di una partita ufficiale.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Per la prima volta in questa stagione, il Barcellona ha chiuso senza segnare il primo tempo di una partita ufficiale. Contro il PSG, i blaugrana hanno inoltre terminato la prima frazione in svantaggio, un'altra prima volta in questa annata. A Parigi, la squadra catalana è sotto 1-0 all'intervallo, punita dalla rete di Doué al 38'.

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