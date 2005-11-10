Ricordate Anthony Taylor? È il nuovo presidente degli arbitri in Turchia
Daniel Uccellieri
Nuova vita professionale per Anthony Taylor. L'ex arbitro inglese è stato nominato nuovo presidente degli arbitri della Federazione Calcistica Turca, incarico che segna un ulteriore passo nel percorso avviato con la federazione.
Taylor non era infatti una figura nuova per il calcio turco: dallo scorso agosto ricopriva già il ruolo di direttore degli arbitri d'élite della TFF. La nuova nomina amplia dunque le sue responsabilità all'interno dell'organizzazione arbitrale.
L'inglese aveva annunciato il ritiro lo scorso 21 luglio, appena due settimane dopo aver diretto gli ottavi di finale dei Mondiali del 2026 tra Spagna e Portogallo. Conclusa l'esperienza sul terreno di gioco, Taylor proseguirà così la propria attività in una veste dirigenziale, mettendo la sua esperienza al servizio degli arbitri turchi.