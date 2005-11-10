Lamine Yamal, traguardo da record: 200 partite da professionista a soli 19 anni

Con la sfida di questa sera contro il PSG, Lamine Yamal raggiunge lo straordinario traguardo di 200 partite in carriera fra i professionisti. 163 con la maglia del Barcellona, 37 con la Spagna. Un dato reso ancora più straordinario dal fatto che il talento spagnolo ha appena 19 anni.

Numeri impressionanti, soprattutto se rapportati alla sua età, che testimoniano quanto rapidamente Yamal si sia ritagliato uno spazio da protagonista sia nel club catalano sia con la selezione iberica.

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