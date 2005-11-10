Sono passate poco più di due settimane dalla morte di Jesus de Miguel, ma il ricordo del giovane attaccante continua a essere presente negli stadi spagnoli. La sfida tra Andorra e Leganes, valida per la quindicesima giornata della Segunda División, è stata l'occasione per un nuovo omaggio, ma anche per la prima apparizione pubblica di Jesus Owono dopo la tragica vicenda che lo ha coinvolto.

Il silenzio per De Miguel e la preghiera di Owono

Il portiere dell'Andorra, sospeso dal Comitato Disciplinare della RFEF per 12 partite dopo il violento impatto con De Miguel, ha assistito alla gara dalla tribuna dello stadio Encamp. Prima del calcio d'inizio, i giocatori delle due squadre si sono disposti in cerchio nella zona del campo dove si era verificato lo scontro, con un mazzo di fiori bianchi al centro, osservando un toccante minuto di silenzio. Le telecamere hanno immortalato Owono durante il momento commemorativo: il portiere è rimasto con gli occhi chiusi, visibilmente provato, prima di concludere il gesto con una preghiera. Un'immagine che mostra indubbiamente il peso emotivo del calciatore dopo la morte del collega, avvenuta il 3 novembre.

La sanzione della RFEF e il dibattito aperto

Sul campo il Leganes ha poi conquistato la vittoria per 3-1, rimontando il vantaggio iniziale dell'Andorra grazie anche a un gol di Morata. Owono intanto deve scontare la sua squalifica e attendere eventuali sviluppi anche per quanto riguarda la giustizia ordinaria.