Il Bayern Monaco si ritrova ad affrontare un momento complicato non soltanto per l'emergenza infortuni. Oltre agli stop di Kane e Olise, a tenere banco è soprattutto la situazione di Jamal Musiala: il talento tedesco è tornato in campo contro il Colonia disputando soltanto gli ultimi venti minuti, ma continua a convivere con un disturbo neurologico che gli impedisce di sostenere l'intensità di un'intera partita. Una condizione che alimenta dubbi anche sul suo futuro.

Rummenigge: "Stipendio non più sostenibile"

Per la prima volta dall'inizio della vicenda, all'interno del Bayern è arrivata una presa di posizione netta. Karl-Heinz Rummenigge, membro del consiglio di sorveglianza ed ex presidente del club, ha ammesso che la situazione non può essere ignorata: "È possibile che torni ai suoi livelli, non possiamo escluderlo. Purtroppo, però, quello che sappiamo oggi lascia pensare che sarà difficile rivedere il giocatore che abbiamo ammirato per tanti anni". L'ex attaccante ha poi affrontato anche il tema economico: "Dovremo parlare con la famiglia, con il giocatore e soprattutto con i suoi rappresentanti. Cifre di questo livello non sono più ipotizzabili, mi dispiace dirlo".

Vertice in arrivo, Kompany prende tempo

Musiala è legato al Bayern da un contratto fino al 2030 e il club non ha intenzione di privarsene. Lo stesso Rummenigge ha escluso una cessione: "Non riesco a immaginare che lasci il Bayern o che un altro club lo acquisti in queste condizioni. Tuttavia, se la situazione non dovesse migliorare, dovremo valutare anche gli aspetti finanziari". Nelle prossime settimane è previsto un incontro tra la dirigenza bavarese, il giocatore e il suo entourage per fare il punto sul futuro. Più prudente, invece, Vincent Kompany, che ha preferito evitare polemiche: "Se Jamal ritroverà la sua condizione e il suo livello, e ci riusciremo insieme, sarà il Bayern a beneficiarne".