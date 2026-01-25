Il Bayern non è più invincibile, Kompany: "Si dice sempre che la Bundesliga sia facile..."

"Congratulazioni, avete conquistato tre punti, noi no", ha esordito Vincent Kompany, allenatore del Bayern Monaco, ai microfoni di Sky Sports DE in seguito alla sconfitta per 1-2 con l'Augusta in Bundesliga. Per poi però approfondire: "In questo momento siamo in una fase con 5 partite in 13 giorni. Per esperienza si sa che, se succede qualcosa come oggi (ieri, ndr), accade proprio in fasi del genere". D'altronde i Die Roten non avevano ancora mai perso in campionato (16 vittorie e 2 pareggi), per un momento venendo soprannominati "Invincibili". Ma nel 19° match è arrivata la prima sconfitta.

Il tecnico dei bavaresi ha analizzato così il ko: "Io non parlerei di fame. La fame da noi c’è sempre, a volte manca la prestazione". Salvo poi ricordare la gara condotta dall'avversario, l'Augusta: "Si dice sempre che la Bundesliga sia facile. Noi però sapevamo, anche quando vincevamo, che non è facile. Non bisogna fare l'Augusta più piccolo di quello che è: hanno giocato bene, e questo merita rispetto".

Kompany chiede ora alla sua squadra di "accettare correttamente" la sconfitta e di dare la risposta giusta nelle prossime partite: mercoledì (ore 21) in Champions League in casa del PSV Eindhoven e sabato prossimo sul campo dell'Amburgo. Dello stesso avviso è anche Joshua Kimmich: "Conta la reazione, è decisivo il modo in cui vogliamo reagire. Ed è proprio questo che mi entusiasma".