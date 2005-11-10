Pallone d'Oro, PSG scontento: "Comunicazione sbagliata, dovevano puntare su Dembele"

Il Paris Saint-Germain ha chiuso la stagione con il riconoscimento di miglior club dell’anno, ma nella classifica individuale del Pallone d’Oro 2026 i suoi giocatori non hanno raggiunto le posizioni che molti si aspettavano. Il miglior piazzato è stato Khvicha Kvaratskhelia, sesto, seguito da Ousmane Dembélé al settimo posto. Più indietro Fabián Ruiz decimo, Achraf Hakimi tredicesimo e Vitinha quattordicesimo.

Un risultato che ha fatto discutere tra i tifosi parigini, convinti che i protagonisti del trionfo europeo avrebbero meritato maggiore considerazione. A spiegare una possibile chiave di lettura è stato Vincent Garcia, direttore editoriale di France Football, che ha analizzato la campagna mediatica dei candidati. Secondo Garcia, il PSG avrebbe commesso un errore nella gestione della comunicazione, distribuendo il sostegno su più giocatori invece di concentrarsi su un solo nome. "Avrebbero dovuto puntare su un giocatore. Per me dovevano sostenere il detentore del titolo, Ousmane Dembélé", ha dichiarato.

Il giornalista ha invece sottolineato come Kylian Mbappé abbia saputo valorizzare meglio la propria candidatura, riuscendo a trasmettere ai giurati il peso della sua stagione, soprattutto grazie al rendimento al Mondiale. Una strategia che, secondo Garcia, avrebbe fatto la differenza in una corsa molto equilibrata, conclusa con margini ridotti.