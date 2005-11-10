PSG con tante assenze ma vincente. L. Enrique: "Complimenti a chi ha giocato e a Fonseca"

Il Paris Saint-Germain si è preso la vetta della Ligue 1. Nel big match contro il Lione, la squadra di Luis Enrique ha conquistato una vittoria per 2-0, mostrando solidità e profondità della rosa. Al termine della sfida, il tecnico spagnolo ha elogiato soprattutto la capacità dei suoi giocatori di farsi trovare pronti anche quando chiamati in causa meno frequentemente: "Sono molto felice di quello che ho visto, della capacità della squadra di giocare e gestire lo scenario. Questa è la chiave: il modo in cui Mayulu, Godt, Ndjantou, Dro, Beraldo e gli altri giocatori che giocano un po’ meno riescono a fare la differenza. Sono molto contento per loro", ha dichiarato Luis Enrique.

L’allenatore del PSG ha poi dedicato parole positive a Paulo Fonseca, sottolineando le difficoltà create dall’organizzazione del Lione: "È un allenatore di qualità, ci mette sempre in difficoltà e schiera molti giocatori nella zona centrale del campo. È molto complicato trovare spazi contro una squadra così". Secondo Luis Enrique, la svolta della partita è arrivata dalla capacità del PSG di sfruttare le corsie esterne: "Nel primo tempo è stato difficile, loro hanno corso molto. Nella ripresa abbiamo trovato più spazi e abbiamo avuto la fortuna di segnare due gol".

Una vittoria che conferma la forza del gruppo parigino e la capacità del tecnico spagnolo di ottenere risposte anche dalle seconde linee.