Fonseca difende il Lione: "Abbiamo creato più problemi noi al PSG di Barça e City"

Nonostante la sconfitta per 2-0 contro il Paris Saint-Germain, Paulo Fonseca ha difeso la prestazione del Lione, rivendicando le scelte tattiche adottate per affrontare quella che considera la squadra più forte al mondo.

Nel post partita della sfida valida per l’ottava giornata di Ligue 1, il tecnico portoghese ha sottolineato il piano gara dei suoi, mettendo a confronto la prestazione dell’OL con quelle di Manchester City e Barcellona, entrambe battute dal PSG con il risultato di 4-2 in Champions League: "Il PSG è sempre forte, la migliore squadra del mondo. Avete parlato di Barcellona e Manchester City, ma penso che noi abbiamo creato più problemi con la nostra strategia difensiva rispetto a queste due squadre. Naturalmente non abbiamo la loro qualità. Dal punto di vista tattico, quasi tutto è stato perfetto fino al primo gol. La qualità individuale e collettiva del PSG ha fatto la differenza", ha spiegato Fonseca in conferenza stampa.

Il Lione ha resistito a lungo agli attacchi dei campioni d’Europa, sfiorando il vantaggio con Duranville e riuscendo a mantenere equilibrio e compattezza fino al 72’, quando il PSG ha trovato la rete che ha sbloccato l’incontro. Nel finale è arrivato anche il raddoppio che ha chiuso definitivamente la partita. Per Fonseca resta però la convinzione che il piano preparato abbia funzionato, almeno sotto il profilo tattico. La differenza, secondo l’allenatore portoghese, è stata fatta dalla maggiore qualità degli uomini di Luis Enrique nei momenti decisivi.