Bayern, Neuer immortale e sfortunato: record storico a 40 anni, ma va ancora ko per infortunio

Manuel Neuer a 40 anni e 225 giorni è il giocatore più anziano della storia del Bayern Monaco in Bundesliga. Il portiere, simbolo vivente del club bavarese ed ex nazionale tedesco, scendendo in campo oggi contro il Magonza ha tagliato lo storico traguardo nella massima serie tedesca, diventando

il terzo portiere più anziano della storia, dietro Uli Stein (42 anni 170 giorni) e Toni Schumacher (42 anni e 73 giorni). La sfortuna vuole, tuttavia, che nella stessa giornata si sia dovuto fermare per infortunio.

La beffa

Neuer infatti ha dovuto abbandonare il terreno di gioco per problemi fisici. E non è la prima volta sicuramente in tempi recenti: l'estremo difensore tedesco ha già saltato diversi impegni durante la stagione in corso. In attesa di conoscere l'entità del problema, la prossima sosta internazionale potrebbe rivelarsi importante per il suo recupero. Ma dalle immagini tv, il 40enne sembrerebbe aver accusato fastidi al piede, nella zona vicina alla tibia, dopo un'uscita durante una giocata terminata con il gol del Magonza, successivamente annullato.

La situazione

Neuer non ha potuto proseguire il match al 45', al suo posto è entrato Jonas Urbig pochi istanti prima del termine del primo tempo. La storia si ripete, Vincent Kompany ricorre alla seconda scelta tra i pali, ma ora resta da capire che tipologia di stop dovrà affrontare il giocatore che fin qui ha giocato 765 minuti tra tutte le competizioni.