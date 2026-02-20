Cappello MAGA e risate all'imitazione di Milei: Infantino continua a far discutere
Il siparietto andato in scena durante il cosiddetto "Board of Peace", un incontro organizzato negli Stati Uniti da Donald Trump, ha rapidamente fatto il giro dei social e scatenato la bufera sul numero uno del calcio mondiale. Protagonisti del video diventato virale sono infatti il presidente della FIFA, Gianni Infantino, il presidente argentino Javier Milei e il primo ministro ungherese Viktor Orban, ripresi in un momento di leggerezza.
Durante una pausa dei lavori, sulle note di "Burning Love" di Elvis Presley, Milei si è lanciato in un’imitazione teatrale del Re del Rock, trascinando Orban tra risate e complicità. Poco dietro, Infantino osservava divertito, accompagnando la scena con cenni del capo e schiocchi di dita. A rendere il quadro ancora più discusso, il cappellino rosso in stile MAGA ("Make America Great Again") sfoggiato dal numero uno della FIFA: un dettaglio simbolico, tutt’altro che neutro, in un contesto già fortemente politicizzato.
Una scena che ha fatto discutere ancora una volta: la FIFA sembra essere sempre più intrecciata con la politica globale, dove il confine tra istituzione sportiva e palcoscenico del potere sembra assottigliarsi di giorno in giorno.
