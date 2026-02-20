L'Amburgo apre ai tifosi. Potranno diventare azionisti con una quota di 887 euro

L’Amburgo si prepara a vivere un’estate che potrebbe segnare una svolta nella sua storia recente. Il club tedesco, attualmente nono in classifica di Bundesliga, ha infatti ottenuto il via libera dei propri soci a un modello che consentirà ai tifosi di diventare azionisti della società professionistica, la HSV Fußball AG & Co KGaA.

Nel corso di un’assemblea organizzata al Volksparkstadion, circa 500 soci hanno approvato la proposta avanzata dall’HSV Supporters Trust, aprendo così alla possibilità per i sostenitori di partecipare finanziariamente al comparto professionistico attraverso l’acquisto di azioni, come riportato dalla stampa tedesca. Un passaggio che, secondo il presidente Henrik Köncke, rappresenta un momento epocale per il club. "Per noi è una tappa storica. È la prima partecipazione basata sui tifosi in un club professionistico in Germania. È il primo passo del nuovo capitolo che vogliamo scrivere all’HSV", ha dichiarato il numero uno del club.

La vendita delle quote dovrebbe partire tra maggio e giugno 2026, in concomitanza con la conclusione della stagione, con una finestra iniziale riservata ai membri. Le azioni saranno disponibili a partire da 887 euro per i privati e da 18.870 euro per le aziende. Ogni azionista avrà diritto a un voto in assemblea generale, indipendentemente dall’importo investito. Köncke ha inoltre sottolineato la solidità economica raggiunta negli ultimi anni: "Ci siamo posizionati e sviluppati molto bene dal punto di vista finanziario. Ora dobbiamo farci trovare pronti per gli anni a venire". Un progetto ambizioso che potrebbe ridefinire il rapporto tra club e tifoseria nel calcio tedesco.