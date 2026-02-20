Anche Andre Gomes in MLS: il centrocampista lascia Lilla e vola a Columbus
Il Columbus Crew piazza un colpo di spessore internazionale assicurandosi le prestazioni del centrocampista portoghese André Gomes, che chiude così l’esperienza in Ligue 1 con il Lilla. Il giocatore ha firmato un contratto fino a giugno 2027, con opzione per la stagione MLS 2027-2028. Occuperà uno slot da internazionale, in attesa del Transfer Certificate e del visto P-1.
Classe 1993, originario di Grijó, Gomes porta in Ohio un bagaglio di esperienza maturato ai massimi livelli europei. Nel 2016 il grande salto al Barcellona, dove in tre stagioni ha collezionato 78 presenze, contribuendo alla conquista della Liga 2017-18, di due Coppe del Re consecutive e della Supercoppa di Spagna 2016. Prima ancora si era messo in luce con il Valencia, inizialmente in prestito e poi a titolo definitivo, totalizzando otto reti e altrettanti assist in 78 gare ufficiali.
Cresciuto nel vivaio del Benfica, Gomes ha esordito tra i professionisti nel 2012, partecipando alla straordinaria stagione culminata con il treble nazionale nel 2014 e disputando da titolare la finale di Europa League contro il Siviglia. Nel suo curriculum anche 29 presenze con il Portogallo e la partecipazione al trionfo di Euro 2016, primo storico titolo della Seleção. Un innesto di qualità ed esperienza per la franchigia americana.
