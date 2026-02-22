Il Lione cade a Strasburgo, la striscia di vittorie della squadra di Fonseca si ferma a 13
Dopo 13 vittorie consecutive, il Lione si ferma. La squadra di Paulo Fonseca perde 3-1 sul campo dello Strasburgo e perde l'occasione di portarsi a 6 punti dalla vetta e soprattutto di aumentare il vantaggio sul Marsiglia quarto in classifica.
Una serata storta per Endrick e compagni, cominciata nel primo tempo con l'infortunio di Sulc e proseguita con il vantaggio degli alsaziani firmato da Martial Godo. Nella ripresa raddoppio immediato di Moreira prima del 2-1 di Tolisso. All'83', però, Panichelli chiude i conti dal dischetto.
Il programma della 23^ giornata
Venerdì 20 febbraio
Brest - Marsiglia 2-0
Sabato 21 febbraio
Lens - Monaco 2-3
Tolosa - Paris Fc 1-1
PSG - Metz 3-0
Domenica 22 febbraio
Auxerre - Rennes 0-3
Nizza - Lorient 3-3
Nantes - Le Havre 2-0
Angers - Lilla 0-1
Strasburgo - Lione 3-1
Questa la classifica di Ligue 1
1. Paris Saint-Germain - 54 pt (23 partite giocate)
2. Lens - 52 pt (23)
3. Olympique Lione - 45 pt (23)
4. Olympique Marsiglia - 40 pt (23)
5. Lilla - 37 pt (23)
6. Rennes - 37 pt (23)
7. Strasburgo - 34 pt (23)
8. Monaco - 34 pt (23)
9. Lorient - 32 pt (23)
10. Tolosa - 31 pt (23)
11. Brest - 30 pt (23)
12. Angers - 29 pt (23)
13. Le Havre - 26 pt (23)
14. Nizza - 24 pt (23)
15. Paris FC - 23 pt (23)
16. Auxerre - 17 pt (23)
17. Nantes - 17 pt (23)
18. Metz - 13 pt (23)
