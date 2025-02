Ufficiale Boavista ultimo, Bacci si è dimesso: il tecnico italiano lascia dopo 21 partite

Due sole vittorie in campionato, sei sconfitte consecutive e sei punti dalla salvezza. Una situazione molto complicata e l'impressione di non essere più l'uomo giusto per raggiungere l'obiettivo: dopo un lungo "calvario", tra mille problemi - soprattutto finanziari - il Boavista si separa da Cristiano Bacci.

Il tecnico italiano, 49 anni, ha rassegnato le sue dimissioni tre giorni fa, prima del match perso 2-1 contro l'Estoril. Al suo posto arriva Lito Vidigal, che aveva già guidato la squadra tra il 2018 e il 2020.