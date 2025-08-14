Ufficiale Borussia Dortmund, Watzke si candida alla presidenza. In autunno le dimissioni da CEO

Novità in arrivo nell'organigramma del Borussia Dortmund. Attraverso una nota pubblicata sui canali ufficiali del club si apprende, infatti, della decisione di Hans-Joachim Watzke, attuale CEO dei gialloneri, di dimettersi dal ruolo nel prossimo autunno per potersi candidare alla elezioni presidenziali in programma nel mese di novembre.

"Watzke ha preso questa decisione - si legge nel comunicato del BVB - dopo un'attenta riflessione durante la pausa estiva e da allora ne ha informato i comitati del Borussia Dortmund".

"Alla prossima assemblea generale mi candiderò per la carica di Presidente del Borussia Dortmund - ha dichiarato lo stesso Watzke -. Così facendo, accolgo la richiesta dei comitati del BVB. Sarebbe per me un onore se, dopo 20 anni di attività operativa, potessi continuare a supportare il nostro club in questo importante incarico. Ho informato Reinhold Lunow della mia decisione in un colloquio personale".