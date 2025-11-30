Zirkzee, altra chance. Dorgu out: Crystal Palace-Manchester United, le formazioni ufficiali
Sono state svelate le formazioni ufficiali di Crystal Palace-Manchester United, match valido per la 13esima giornata di Premier League. Ruben Amorim attua due cambiamenti rispetto alla formazione sconfitta in casa dall'Everton lunedì: gli esterni e i terzini scompaiono, compreso l'ex Lecce Dorgu, mentre Diallo e Dalot si spendono sulle fasce del centrocampo a quattro. Mount assume il ruolo di trequartista accanto a Mbeumo, confermato ancora l'ex Bologna Zirkzee in avanti.
Crystal Palace (3-4-2-1): Henderson, Richards, Lacroix, Guehi, Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell, Sarr, Mateta, Pino.
A disposizione: Benitez, Nketiah, Uche, Clyne, Lerma, Hughes, Esse, Canvot, Devenny.
Allenatore: Glasner.
Manchester United (3-4-2-1): Lammens, Yoro, De Ligt, Shaw, Amad, Bruno Fernandes, Casemiro, Dalot, Mbeumo, Mount, Zirkzee.
A disposizione: Bayindir, Dorgu, Martinez, Mazraoui, Malacia, Ugarte, Heaven, Mainoo, Lacey.
Allenatore: Amorim.
PREMIER LEAGUE - 13ª GIORNATA
Brentford-Burnley 3-1
Manchester City-Leeds 3-2
Sunderland-Bournemouth 3-2
Everton-Newcastle 1-4
Tottenham-Fulham 1-2
Ore 13 Crystal Palace-Manchester United
Ore 15 Aston Villa-Wolverhampton
Ore 15 Nottingham-Brighton
Ore 15 West Ham-Liverpool
Ore 17.30 Chelsea-Arsenal
CLASSIFICA
1. Arsenal 29
2. Manchester City 22*
3. Chelsea 23
4. Sunderland 22*
5. Aston Villa 21
6. Crystal Palace 20
7. Bournemouth 19*
8. Brighton 19
9. Brentford 19*
10. Tottenham 18*
11. Newcastle 18*
12. Manchester United 18
13. Liverpool 18
14. Everton 18*
15. Fulham 17*
16. Nottingham Forest 12
17. West Ham 11
18. Leeds 11*
19. Burnley 10*
20. Wolverhampton 2
*Una partita in più
