Spagna, apprensione per Pau Cubarsí: fastidio all’anca, oggi previsti esami a Barcellona

Preoccupazione in casa Barcellona per le condizioni di Pau Cubarsí. Il difensore classe 2007 ha accusato un fastidio nella zona dell’anca durante la sfida tra Spagna e Inghilterra, disputata ieri al Metropolitano e terminata 2-3 in favore degli inglesi. Il centrale blaugrana, schierato dal primo minuto da Luis de la Fuente, non è rientrato in campo dopo l’intervallo, lasciando il posto a Dean Huijsen. Un cambio che ha immediatamente acceso l'attenzione sulle sue condizioni fisiche, in una serata già complicata per le Furie Rosse.

La conferma della RFEF

La Federazione calcistica spagnola (RFEF) ha confermato che Cubarsí stava accusando un fastidio all’anca e che saranno necessari ulteriori esami per valutare la situazione. Al termine della partita, il commissario tecnico Luis de la Fuente aveva comunque cercato di ridimensionare l’allarme, spiegando che il problema non sembrava particolarmente preoccupante. Al momento, tuttavia, non è stata comunicata una diagnosi precisa e non è possibile stabilire l’eventuale entità di un infortunio.

Oggi gli esami a Barcellona

Il difensore farà rientro a Barcellona nella giornata di oggi, dove sarà sottoposto agli accertamenti dello staff medico blaugrana. Solo dopo i controlli sarà possibile capire se si tratti di un semplice fastidio o di un problema che richiederà uno stop. Mister Hansi Flick attende aggiornamenti su uno dei giocatori più importanti del reparto arretrato, con il club catalano che spera di poterlo recuperare senza conseguenze per i prossimi impegni.