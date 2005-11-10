Il Benfica blinda Prestianni: in arrivo un nuovo contratto fino al 2031 per il talento argentino
Giacomo Iacobellis
Il Benfica blinda Gianluca Prestianni. L'esterno offensivo argentino ha raggiunto un accordo con il club portoghese per il rinnovo del contratto fino a giugno 2031, prolungando di altre due stagioni il precedente accordo, in scadenza nel 2029.
I dettagli del nuovo accordo dell'argentino
L'intesa, riportata da Fabrizio Romano sui suoi canali social, prevede anche un importanti aumento dell'ingaggio, con il Benfica intenzionato a premiare la crescita e il rendimento del classe 2006. A soli 20 anni, Prestianni si è ritagliato uno spazio sempre più importante nella squadra di Lisbona, attirando inevitabilmente l'attenzione di diversi club europei. La dirigenza, con il presidente Rui Costa in prima linea, ha quindi accelerato le trattative per assicurarsi la permanenza di uno dei talenti più promettenti della rosa e proteggerne il futuro.
I numeri stagionali di Prestianni col Benfica
Prestianni è stato già autore di 12 gol e 6 assist in 20 presenze ufficiali con gli Encarnados quest'anno.