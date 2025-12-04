Liverpool, Slot deluso ma anche soddisfatto dopo l'1-1 col Sunderland: "Subito poco"

Deluso o soddisfatto? E' la prima domanda che viene posta ad Arne Slot dopo il pareggio casalingo contro il Sunderland. Questa la risposta del tecnico del Liverpool: "Un po' entrambe le cose. Lo sapevo prima della partita: il Sunderland nelle 14 partite che hanno giocato finora hanno subito solo quattro volte più di un gol e in queste quattro partite ne hanno subiti solo due.

E' difficile segnargli, è una squadra difficile contro cui creare occasioni, perché o si mettono a pressare molto forte o hanno 11 giocatori - 10 di movimento e un portiere - che difendono la loro area alla morte. Ecco perché è così difficile creare. Quindi, sotto questo aspetto, speravo in qualcosa di più, anche se sapevo quanto fosse difficile creare occasioni contro di loro.

Ancora una volta, non abbiamo praticamente subito. La loro prima grande occasione, non conto il tiro che ha colpito la traversa perché non era un'occasione, è arrivata da un calcio piazzato e con un colpo di testa che ha colpito il palo. E poi il loro gol, secondo me, non è nemmeno un'occasione. Se quella è un'occasione, probabilmente ne abbiamo avute 20 stasera. Ma, sfortunatamente, una deviazione ci ha portato sotto per 1-0. Oggi, siamo stati un po' fortunati a segnare l'1-1 perché anche in quel caso c'è stata una deviazione. Per me, è diverso, perché è un tiro da otto, nove, dieci metri, quindi almeno è una seria occasione. Mentre un tiro da venti metri non è una seria occasione: un'opportunità ma non una seria occasione. Quindi, un po' di entrambe le cose".